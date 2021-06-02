Политика Гудкова и его тетю задержали по делу об имущественном ущербе

Полиция задержала политика Дмитрия Гудкова вечером 1 июня по уголовному делу о причинении ущерба обманным путем. Вместе с ним задержана тетя, Ирина Ермилова, рассказал адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Александр Альдаев.

Политика оставили в полиции на 48 часов, потом будут решать вопрос по мере пресечения.

«Гудков стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ)», – цитирует юриста телеграм-канал Павла Чикова.

По словам Альдаева, дело возбудили из-за договора аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Потерпевшим стал московский Департамент городского имущества, а задолженность по арендной плате превысила один миллион рублей.

По версии следствия, помещение арендовало ООО «Сектор-2А», которым управляла Ирина Ермилова. Общество якобы передало квадраты третьим лицам, получая за это деньги, но не вносило плату в ДГИ, чем обмануло доверие владельца имущества. На требования погасить задолженность ООО не отреагировало. При арендной ставке в 9052 рубля за кв. м сумма задолженности превысила миллион рублей.

По данным «Агоры», уголовное дело возбудили 28 апреля в отношении неустановленных лиц.

Как сообщал «Новый День», полиция пришла в жилье Гудкова и его родственников, а также на его дачу рано утром 1 июня. Всего проведено четыре обыска.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.06.21

Под Вологдой при взрыве газа пострадали 5 детей. / Итог второго дня «минирования» в Кургане: силовики проверили почти 100 объектов. / «Чужой труп вместо живого родственника»: в Солнечногорске медики перепутали документы пациентов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»