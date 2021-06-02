Один человек погиб и 16 пострадали из-за торнадо в Китае

По меньшей мере один человек погиб в результате сильного торнадо, возникшего в городе Шанчжи китайской провинции Хэйлунцзян. Еще 16 человек получили различные травмы, передает «КП» со ссылкой на местные СМИ.

Всех пострадавших осмотрели медики, один человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Погода резко ухудшилась вечером 1 июня, поднялся сильный ветер и прошел крупный град. Порывы ветра образовали вихри торнадо, в результате которого повалены деревья, повреждены около 148 домов. Оставшимся без крыши подыскали временное жилье.

По оценкам местных властей, ущерб от торнадо составил 5,12 млн юаней.

Напомним, в середине мая в центральном и восточном регионах Китая уже прошли два мощных торнадо. Тогда погибли 12 человек: восемь в Ухане и четверо в Сучжоу.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 02.06.21

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