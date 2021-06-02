Арестованный в Минске Протасевич заявил, что его подставили

Сооснователь признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что был подставлен под следствие. Новые кадры с допроса оппозиционера показал белорусский телеканал ОНТ.

Журналисты провели расследование экстренной посадки лайнера Ryanair и анонсировали программу по его итогам. В ролике на несколько секунд появился и Протасевич.

«Меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал – сразу оказался в Минске», – заявил Протасевич перед камерой.

Напомним, Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу 23 мая сняли в рейса Афины-Вильнюс, который совершал самолет компании Ryanair. Обоих допросили и взяли под стражу. Ранее в интернете появилось видео, на котором Протасевич говорит, что сотрудничает со следствием.

Минск, Наталья Рязанова

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