Гудков нашел политический повод для его задержания

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что не имеет отношения к форме-фигуранту по уголовному делу. Он уверен, что задержан по политическим причинам, передает «Интерфакс».

Задержанных накануне Гудкова и его тетю Ирину Ермилову посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Родственники чувствуют себя нормально и не жалуются на условия содержания.

Политик отрицал свою связь с фирмой родителей, которая указана в уголовном деле, и волновался о судьбе Ермиловой. Причину своего задержания он считает политической.

«Гудков считает, что происходящее связано с попыткой не допустить его к участию в выборах в Госдуму», – сказал ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что претензии правоохранителей к Гудкову не имют никакого отношения к политике.

Как сообщал «Новый День», Гудкова и Ермилову задержали вечером 1 июня после обысков в их жилищах. Обоих подозревают в обмане столичного департамента городского имущества при заключении договора аренды. Ущерб по делу оценили в миллион рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.06.21

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