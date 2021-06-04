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NewDayNews.ru

Пятница, 4 июня 2021, 13:27 мск

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Гудкова и его тетю отпустили из полиции без обвинений

Фото: страница Дмитрия Гудкова в Facebook

Полиция отпустила политика Дмитрия Гудкова по истечении срока задержания. Ему не стали предъявлять обвинение, сообщил адвокат Александр Альдаев.

Когда срок задержания истек, оппозиционеру просто вручили паспорт и отвезли на Пушкинскую площадь. Сотрудники полиции не стали брать с него даже подписку о невыезде, просто вручили обязательство явиться к следователю.

«Дмитрий Гудков остался подозреваемым по уголовному делу. В то же время никаких обвинений политику не предъявили. Меры пресечения никакой также нет», – говорится в сообщении в Telegram-канале главы Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.

Тетю политика Ирину Ермилову тоже не стали арестовывать, но с нее взяли подписку о невыезде.

Как сообщал «Новый День», Гудкова и Ермилову подозревают в причинении имущественного вреда более чем на миллион рублей путем обмана. Гудков заявил, что не имеет отношения к фирме, которой владели его родители и тетя и которая якобы нанесла ущерб столичному департаменту городского имущества тем, что не оплатила арендную плату.

Москва, Наталья Рязанова

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