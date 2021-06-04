Гудкова и его тетю отпустили из полиции без обвинений

Полиция отпустила политика Дмитрия Гудкова по истечении срока задержания. Ему не стали предъявлять обвинение, сообщил адвокат Александр Альдаев.
Когда срок задержания истек, оппозиционеру просто вручили паспорт и отвезли на Пушкинскую площадь. Сотрудники полиции не стали брать с него даже подписку о невыезде, просто вручили обязательство явиться к следователю.
«Дмитрий Гудков остался подозреваемым по уголовному делу. В то же время никаких обвинений политику не предъявили. Меры пресечения никакой также нет», – говорится в сообщении в Telegram-канале главы Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.
Тетю политика Ирину Ермилову тоже не стали арестовывать, но с нее взяли подписку о невыезде.
Как сообщал «Новый День», Гудкова и Ермилову подозревают в причинении имущественного вреда более чем на миллион рублей путем обмана. Гудков заявил, что не имеет отношения к фирме, которой владели его родители и тетя и которая якобы нанесла ущерб столичному департаменту городского имущества тем, что не оплатила арендную плату.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 04.06.21
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