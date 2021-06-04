Власти закрыли тувинское село из-за сибирской язвы

Власти Тувы ввели карантин в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе из-за подозрения на сибирскую язву у одного из жителей. Специалисты ищут очаг заражения и проверяют остальных жителей.

29-летний местный житель обратился за медицинской помощью, и врачи заподозрили, что он заразился сибирской язвой. Медики отметили, что у него кожная форма заболевания, которая протекает не так тяжело, как легочная и желудочно-кишечная.

«Для предотвращения распространения опасной болезни вынужден был ввести режим карантина в с. Бижиктиг-Хая. Врачи наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным. Для выяснения причин заражения уже работает межведомственная комиссия», – написал врио главы республики Владислав Ховалыг на своей станице в соцсети.

Как сообщал «Новый День», вспышка сибирской в октябре 2020 года случилась в Дагестане. Тогда в больницу доставили пять человек, которые заразились при забое и разделке туш крупного рогатого скота.

Кызыл, Наталья Рязанова

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