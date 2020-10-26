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Понедельник, 26 октября 2020, 17:51 мск

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В России зафиксирована вспышка сибирской язвы: пятеро госпитализированы, еще 14 – под наблюдением

В России пять человек госпитализировано с подозрением на сибирскую язву. Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана, жители республики предположительно заразились при забое и разделке туш крупного рогатого скота.

Случаи заражения выявлены с 24 по 26 октября в селе Какамахи Карабудахкентского района. Все пятеро изолированы в боксах инфекционного госпиталя Гурбукинской участковой больницы. Их состояние оценивается как средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания.

В настоящий момент установлен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие – риск инфицирования есть у 14 человек. Они восемь дней будут находиться под наблюдением врачей – им также проводится экстренная профилактика антибактериальными препаратами. В селе продолжаются повторные обходы.

По данному факту организовано эпидрасследование. Ситуация находится под личным контролем главы республиканского минздрава Джамалудина Гаджиибрагимова.

Напомним, в октябре 2019 года было зафиксировано 4 случая инфицирования в селе Новокули Новолакского района республики.

Сибирская язва относится к особо опасным инфекциям. Ее споры живучи в окружающей среде. Заражение может произойти от больных животных при уходе за ними, при употреблении в пищу мяса, молока от больных животных, при использовании меховой одежды, инфицированной спорами возбудителя.

Москва, Мария Вяткина

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© 2020, РИА «Новый День»

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