В Туве ввели режим ЧС из-за заражения сибирской язвой

В Туве у местного жителя обнаружили признаки заражения сибирской язвой. Предположительно, источником инфекции стало мясо лошади. В одном из районов введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным прокуратуры, 23 июня на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая местные жители забили лошадь. Через шесть дней один из них обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья.

«30 июня 2023 года с предварительным диагнозом «сибирская язва» он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла», – сообщили в надзорном ведомстве. В отношении остальных граждан, участвовавших в забое, проводятся лабораторные исследования.

Кроме того, конину без ветеринарного свидетельства купил житель города Ак-Довурак, мясо животного изъято. Следственными органами проводится проверка.

«Постановлением и.о. председателя администрации Барун-Хемчикского района от 30.06.2023 на территории Барун-Хемчикского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», – добавили в прокуратуре.

Кызыл, Зоя Осколкова

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