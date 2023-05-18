В Туве зафиксирован случай сибирской язвы

В Кызылском районе Тувы ввели карантин из-за заражения сибирской язвой крупного рогатого скота. Об этом сообщается на официальном портале республики.
Ограничительные меры ввели в районе села Целинное Кызылского района. Там сибирскую язву выявили у коровы в личном подсобном хозяйстве местного жителя. Положительный результат анализов был получен накануне.
В целях оперативного реагирования была создана межведомственная комиссия. В очаге заражения проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что в России отсутствует угроза распространения сибирской язвы, фиксируемые случаи быстро купируются.
Кызыл, Зоя Осколкова
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