В Туве выявили еще один случай заболевания сибирской язвой

В Туве заражение сибирской язвой подтвердилось еще у одного пациента. Таким образом, число инфицированных увеличилось до пяти. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

«В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тува зарегистрирован еще один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти», – говорится в сообщении ведомства.

По информации Минздрава Тувы, ночью 24 июня на чабанской стоянке в Барун-Хемчикском районе республики четверо мужчин забили лошадь, так как у животного появились судороги и отечность. О вынужденном убое хозяин лошади ветеринарную службу не уведомлял. После разделки туши мужчины сварили внутренние органы и съели их. 30 июня стало известно о госпитализации первого заболевшего сибирской язвой. Затем число инфицированных увеличилось до четырех.

На территории Барун-Хемчикского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В очаге против сибирской язвы вакцинировали более 150 человек. Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами, добавили в Роспотребнадзоре.

Кызыл, Зоя Осколкова

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