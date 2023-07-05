Сибирскую язву нашли еще у трех жителей Тувы

В Туве увеличилось число заразившихся сибирской язвой. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области.

«На сегодняшний день диагноз «сибирская язва» подтвержден у четырех человек», – говорится в сообщении. Напомним, 30 июня стало известно о госпитализации первого заболевшего. Мужчина заразился сибирской язвой после участия в убое лошади.

Минздрав Тувы подтвердил данную информацию, отметив, что еще у двух госпитализированных подозревают сибирскую язву – их обследуют, передает ТАСС.

По информации ведомства, ночью 24 июня на чабанской стоянке в Барун-Хемчикском районе республики четверо мужчин забили лошадь, так как у животного появились судороги и отечность. О вынужденном убое хозяин лошади ветеринарную службу не уведомлял. После разделки туши мужчины сварили внутренние органы и съели их. 30 июня один из них обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Заболевшего госпитализировали с предварительным диагнозом «сибирская язва».

Также сообщалось, что мясо после убоя лошади купил житель города Ак-Довурак, конина изъята.

Специалисты Россельхознадзора отобрали для исследования материал убитой лошади и выявили возбудителя сибирской язвы. «Все мясо вынуждено убитой лошади изъято из оборота и уничтожено. Место, где хранилось мясо, подвергнуто дезинфекции», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в хозяйстве, где обнаружен возбудитель сибирской язвы, содержатся 74 лошади, 34 головы крупного рогатого скота, две головы мелкого рогатого скота, шесть собак и столько же кошек. Животные в хозяйстве не подвергались обязательной вакцинации.

Напомним, в Барун-Хемчикском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в очаге сибирской язвы продолжаются противоэпизоотические мероприятия.

Тем временем, в Роспотребнадзоре исключили угрозу распространения сибирской язвы в стране. В ведомстве отметили, что это заболевание не передается от человека к человеку.

Кызыл, Наталья Петрова

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