В Туве зараженные сибирской язвой пациенты самовольно ушли из больницы

В Туве пациенты Республиканской инфекционной больницы отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию. У них была диагностирована сибирская язва. Об этом сообщает региональный минздрав.

Из больницы ушли четыре пациента, пятый зараженный продолжает получать медпомощь. «О факте отказа от лечения от особо-опасной инфекции направлено экстренное уведомление в Управления Роспотребнадзора по РТ, – говорится в сообщении. – Состояние всех пяти пациентов удовлетворительное, однако в соответствие СанПин они могут быть выписаны только после полной эпителизации кожных проявлений инфекции».

В минздраве отметили, что случаи передачи инфекции от человека к человеку крайне редки, но возможны, особенно, если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления. Сибирская язва относится к особо-опасным инфекциям и приводит к смерти от 30 до 100% случаях в зависимости от формы инфекции.

Тем временем, на территории очага инфекции были продлены до 20 июля ограничительные меры в связи падежом еще одной лошади.

Ночью 24 июня на чабанской стоянке в Барун-Хемчикском районе республики четверо мужчин забили лошадь, так как у животного появились судороги и отечность. О вынужденном убое хозяин лошади ветеринарную службу не уведомлял. После разделки туши мужчины сварили внутренние органы и съели их. 30 июня стало известно о госпитализации первого заболевшего сибирской язвой. Затем число инфицированных увеличилось до пяти.

Кызыл, Зоя Осколкова

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