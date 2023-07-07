Трое умерли: в Индонезии случилась вспышка сибирской язвы

Власти Индонезии подтвердили вспышку сибирской язвы. По меньшей мере три человека умерли после заражения, пишет The Jakarta Post.

Очаг заражения нашли на острове Ява в центральной части страны. Врачи подтвердили сибирскую язву у 87 человек. Три человека умерли после постановки диагноза.

Власти принимают меры, чтобы погасить вспышку инфекции. На животноводческих фермах ввели карантин. Специалисты проводят массовую вакцинацию рогатого скота.

Сибирская язва в первую очередь поражает домашний скот и отличается высокой заразностью. От животных может переходить к людям, в том числе через зараженное мясо. Самые частые симптомы: рвота, головная боль, почернение кожи.

В Туве пять человек заразились сибирской язвой после того, ка забили больную лошадь. Они сварили и съели ее внутренние органы, после чего ощутили недомогание.

Джакарта, Наталья Рязанова

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