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Понедельник, 21 августа 2023, 11:42 мск

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Житель Воронежской области заразился сибирской язвой

В Воронежской области выявили случай заболевания человека сибирской язвой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Инфекцию обнаружили в Панинском муниципальном районе Воронежской области. «Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сибирскую язву выявили в мясе, которое готовил на продажу местный житель. Из его подсобного хозяйства также изъяли и уничтожили одну свинью, уточняет телеграм-канал Shot.

«Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей», – добавили в Роспотребнадзоре.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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