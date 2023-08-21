Житель Воронежской области заразился сибирской язвой

В Воронежской области выявили случай заболевания человека сибирской язвой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Инфекцию обнаружили в Панинском муниципальном районе Воронежской области. «Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Сибирскую язву выявили в мясе, которое готовил на продажу местный житель. Из его подсобного хозяйства также изъяли и уничтожили одну свинью, уточняет телеграм-канал Shot.
«Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей», – добавили в Роспотребнадзоре.
Воронеж, Зоя Осколкова
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