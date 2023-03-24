В Чувашии изъяли мясо с сибирской язвой

Следователи в Чувашии нашли зараженное сибирской язвой мясо, которое местный житель продавал односельчанам. Во всех местах, где побывали части убитого бычка, установили карантин, рассказали в управлении Следственного комитета по республике.

«Местонахождение мяса, зараженного сибирской язвой, удалось установить в деревне Старое Акташево Цивильского округа. Все обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора для исследования и утилизации», – пояснили в ведомстве.

Следователи выяснили, что мужчина не делал прививки домашним животным, в том числе от сибирской язвы. В итоге заразился сосед, помогавший забивать бычка, и его супруга, еще один местный житель. Владелец больного бычка успел продать часть мяса двум односельчанкам. В местах хранения мяса установлен карантин, проводятся профилактические мероприятия.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование на контроль и поручил доложить ему о ходе работы над делом.

Республиканское управление Роспотребнадзора объявило, что инфекционный очаг локализован. На 24 марта в регионе не выявили новых случаев заболевания сибирской язвой. Специалисты из Подмосковья не подтвердили заражение сибирской язвой у двух граждан, приехавших в регион из Чувашии.

«Угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку. Ситуация находится на контроле службы», – заверили в центральном ведомстве.

Чебоксары, Наталья Рязанова

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