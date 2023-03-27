В Чувашии сожгли зараженное сибирской язвой мясо

В Чувашии уничтожили мясо, которое стало причиной заражения жителей сибирской язвой. В зонах, где хранился опасный для жизни продукт, проведены дезинфекционные мероприятия.

В местах хранения мяса провели отбор проб для лабораторного исследования на сибирскую язву. В результате обнаружена ДНК возбудителя сибирской язвы.

«Сотрудниками ветеринарной службы в присутствии представителей управления Россельхознадзора проведено сжигание продуктов убоя в передвижном инсинераторе обнаруженных продуктов убоя, а также проведены дезинфекционные мероприятия», – говорится в сообщении госветслужбы республики.

При этом правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией Чувашии принято решение не вводить карантин по сибирской язве в деревне Яуши Чебоксарского муниципального округа, где обнаружили мясо больного бычка. Были проведены необходимые дезинфекционные мероприятия.

«Восприимчивых животных на месте выявления фактора передачи возбудителя сибирской язвы в деревне Яуши нет», – сообщили в межрегиональном управление Россельхознадора.

15 марта стало известно, что два жителя Цивильского района Чувашии заразились сибирской язвой. Выяснилось, что житель деревни Старое Акташево в личном подсобном хозяйстве забил принадлежащего ему быка, а часть мяса продал односельчанкам. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

Чебоксары, Зоя Осколкова

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