Уголовное дело возбудили после заражения жителей Чувашии сибирской язвой

Следователи возбудили уголовное дело после выявления трех случаев заражения сибирской язвой в деревне в Чувашии. Инцидент расследуется по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений), сообщает республиканское управление Следственного комитета России. Подозреваемым по делу проходит один из местных жителей.

Согласно данным следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему быка, зараженного сибирской язвой.

При этом мужчина в нарушение действующего ветеринарного законодательства не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для осмотра ветеринару. Выяснилось, что сельчанин с прошлого года не прививал животных против сибирской язвы.

В результате сибирской язвой заразился сосед подозреваемого, участвовавший в забое быка, его жена, а также еще один житель вышеуказанной деревни.

Расследование уголовного дела ведет отдел по особо важным делам следственного управления СК РФ по Чувашии.

Ранее сообщалось, что в деревне Старое Акташево, где проживали заразившиеся, введен карантин. На территории Цивильского муниципального округа, в который входит населенный пункт, действует режим ЧС.

Накануне стало известно, что пациент с симптомами сибирской язвы госпитализирован в Подмосковье. По данным регионального управления Роспотребнадзора, он приехал в Московскую область из Чувашии. Ведется эпидрасследование. Входит ли госпитализированный в число троих заболевших в Чувашии, пока неизвестно.

Чебоксары, Наталья Петрова

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