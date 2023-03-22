У третьего жителя Чувашии выявили сибирскую язву

Третий случай заражения сибирской язвой выявлен в Чувашии. Об этом сообщил республиканский минздрав.

По данным ведомства, у местного жителя на ухе появилось пятно багрово-фиолетового цвета, «с отделяемым серозно-геморрагического характера», что указывает на заражение сибирской язвой.

Симптомы были выявлены в рамках наблюдения за состоянием здоровья контактировавших с первыми заболевшими, уточнили в минздраве.

Неделю назад глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что два жителя Цивильского района республики госпитализированы с сибирской язвой. По его словам, жизни пациентов ничего не угрожает. Врачи оценивали состояние заболевших как средней степени тяжести с благоприятным прогнозом.

В деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся – супружеская пара, введен карантин. По данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной заражения стал контакт с разделанной тушей быка.

Как сообщал телеграм-канал Mash, житель деревни Старое Акташево забил больного быка и продал его мясо и шкуру, предположительно, цыганам на трассе. После этого мужчина и его жена попали в больницу с сибирской язвой.

Чебоксары, Наталья Петрова

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