В Чувашии выявили два случая заражения сибирской язвой

Два жителя Цивильского района Чувашии заразились сибирской язвой. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram.

По его словам, жизни пациентов ничего не угрожает, все они госпитализированы, «получают все необходимое специфическое лечение».

Состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести. «Терапевтический прогноз благоприятный», – отметил Николаев.

Глава республики добавил, что контактные с больными здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение.

«Вместе с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике, Госветслужбой Чувашии, МВД по Чувашской Республике проводятся необходимые процедуры, выработан регламент действий по недопущению распространения инфекции», – отметил Николаев. Об источнике болезни информации пока нет.

Надо отметить, что последний случай заражения сибирской язвой в России был зафиксирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.

Чебоксары, Наталья Петрова

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