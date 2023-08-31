российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 31 августа 2023, 14:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На севере Казахстана 12 человек заболели сибирской язвой

Вспышка сибирской язвы зарегистрирована в северной Акмолинской области Казахстана. Диагноз «сибирская язва» по результатам клинических проявлений и лабораторных данных поставлен 12 местным жителям. Об этом сообщили в областной санитарно-эпидемиологической станции.

«В инфекционное отделение Есильской районной больницы госпитализировали 12 человек. Выявлено 22 контактных лица, которые находятся под наблюдением медицинских работников Жаркаинской центральной районной больницы», – сказано в сообщении.

На въезде в село Ушкарасу, где выявили вспышку заболевания, выставлены полицейские наряды. От сибирской язвы в населенном пункте погибли 32 головы крупного рогатого скота, уточнило управление ветеринарии Акмолинской области.

Астана, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Житель Воронежской области заразился сибирской язвой

Метки / Казахстан

В Казахстане хотят ввести запрет на ввоз праворульных авто / Пожар на шахте в Казахстане не могут потушить в течение пяти дней / В Казахстане двое рабочих погибли при ЧП в шахте / В Казахстане произошел пожар в угольной шахте / В Казахстане начнут растить бананы в промышленных объемах / В Казахстане предложили запретит кражу невест под угрозой тюрьмы / Переводы из России в соседние страны упали на треть впервые с марта 2022-го / В Казахстане опрокинулся грузовик с серной кислотой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Здоровье, Скандалы и происшествия, Казахстан,