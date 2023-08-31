На севере Казахстана 12 человек заболели сибирской язвой

Вспышка сибирской язвы зарегистрирована в северной Акмолинской области Казахстана. Диагноз «сибирская язва» по результатам клинических проявлений и лабораторных данных поставлен 12 местным жителям. Об этом сообщили в областной санитарно-эпидемиологической станции.

«В инфекционное отделение Есильской районной больницы госпитализировали 12 человек. Выявлено 22 контактных лица, которые находятся под наблюдением медицинских работников Жаркаинской центральной районной больницы», – сказано в сообщении.

На въезде в село Ушкарасу, где выявили вспышку заболевания, выставлены полицейские наряды. От сибирской язвы в населенном пункте погибли 32 головы крупного рогатого скота, уточнило управление ветеринарии Акмолинской области.

Астана, Наталья Петрова

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