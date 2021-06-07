Дмитрий Гудков покинул страну

Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков выехал из России из-за уголовного преследования в связи с имущественным вредом более чем на миллион рублей. Политик отправился в Киев, о чем написал в своем телеграм-канале.

«Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова «любым способом»… Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках», – пояснил Гудков.

По его мнению, у расследования политическая подоплека – помешать оппозиционеру участвовать в выборах, даже «выдавить из страны».

Из Киева Гудков намерен ехать в болгарскую Варну, к родителям, передает РИА «Новости».

Ранее Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали по уголовному делу о причинении ущерба путем обмана и неуплаты арендной платы за помещение. Когда срок задержания истек, родственников отпустили без обвинений, но с Ермиловой взяли подписку о невыезде. Гудков сразу заявил о непричастности к фирме родителей, на которую была оформлена аренда.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.06.21

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