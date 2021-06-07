В «Роскосмосе» похитили 8 млн рублей для отправки американцев на МКС

Следователи узнали о хищении более восьми миллионов рублей в госкорпорации «Роскосмос». Деньги предназначались на отправку американских астронавтов на Международную космическую станцию, пишут «Известия».

Недостачу нашли в ходе антикоррупционное расследования Следственного комитета. По данным издания, фигурантами могут быть бывшие топ-менеджеры «Энергии» Олег Волков и Николай Черленяк. Они с декабря 2017 года скрываются за границей в связи с делом о хищении на полмиллиарда рублей.

По версии следствия, по контракту 2015 года ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» передал часть работ «Центру технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП). Руководство ЦТП и корпорации «Энергия» заплатили субподрядчикам за работы, которые фактически не выполнялись, и вывели более 8 млн рублей, полученные по госконтракту.

Как сообщал «Новый День», следователи завершили дело о хищении 1 млрд 72 млн рублей поставщиками комплектующих для МКС. По версии следствия, исполнители заказа сговорились и в три раза завысили начальную цену оборудования. Обвинение в мошенничестве предъявлено восьми фигурантам, а отмытые деньги нашли в ОАЭ и Гонконге.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.06.21

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