Похищенный у «Роскосмоса» миллиард рублей нашли в Гонконге и ОАЭ

Завершено расследование дела о хищении более одного миллиарда рублей при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля (НЭМ), предназначенного для Международной космической станции (МКС). Обвинение в мошенничестве предъявлено восьми фигурантам. Отмытые деньги обнаружили в ОАЭ и Гонконге.

Преступление было совершено во время исполнения федеральной космической программы на 2006-2015 годы. Тогда между Федеральным космическим агентством и ОАО «РКК «Энергия»» был заключен госконтракт на создание научно-энергетического модуля на 15 млрд 15 млн рублей. НЭМ должен был снабжать электроэнергией российский сегмент МКС, а также использоваться для проведения научных экспериментов.

Уголовное дело было возбуждено осенью 2019 года. Инициатором расследования стал «Роскосмос». Изначально в деле не было подозреваемых, они появились лишь в августе прошлого года, пишет «Коммерсант».

Следователи установили, что несколько исполнителей заказа вступили в сговор и похитили бюджетные средства в размере более 1 млрд 72 млн руб. Изначальная сумма контракта на поставку комплектующих была завышена почти в три раза. Деньги через цепочку фирм были переведены на счета иностранных организаций, зарегистрированных в ОАЭ и Гонконге.

Восьми подозреваемым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем. Фигуранты свою вину не признают.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.05.21

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