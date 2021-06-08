Стало известно, какое наказание может грозить задержанному помощнику капитана «Амура»

В Генконсульстве РФ в Саппоро сообщили, что третьему помощнику капитана российского траулера «Амур» Павлу Добрянскому, задержанному по подозрению в ненадлежащем управлении судном, повлекшем за собой гибель трех человек, может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около $10 тыс.). Накануне россиянина доставили в прокуратуру города Асахикава, передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ.

Японская береговая охрана задержала на трое суток третьего помощника капитана российского траулера «Амур» в понедельник, 7 июня. Именно Добрянский находился на вахте, когда судно столкнулось с японской рыболовецкой шхуной.

Японская сторона должна в течение 72 часов решить, предъявлять россиянину обвинения или нет. Если подозрения японцев не подтвердятся, помощника капитана освободят, отмечали в российском Генконсульстве в Саппоро.

Как сообщал «Новый День», «Амур» утром 26 мая столкнулся с японским рыболовецким судном, которое перевернулось. Инцидент произошел в Охотском море у побережья острова Хоккайдо. Российский экипаж поднял всех японцев из воды, но трое в результате погибли. «Амур» доставил пострадавших и тела в Момбэцу.

По предварительным данным, причиной столкновения судов мог стать сильный туман.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 08.06.21

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