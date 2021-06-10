Предъявлено обвинение арестованному в Японии члену экипажа траулера «Амур»

Японская прокуратура предъявила обвинения третьему помощнику капитана российского рыболовецкого траулера «Амур» Павлу Добрянскому в связи со столкновением отечественной шхуны с японским судном у острова Хоккайдо.

По информации генконсульства РФ в Саппоро, 38-летнему моряку, который в момент столкновения находился на вахте, вменили халатность и ненадлежащее управление судном, которые повлекли за собой гибель трех человек.

В дипмиссии уточнили, что следствие по уголовному делу будет идти в течение 20 дней, передает РИА «Новости».

Уголовный кодекс Японии предусматривает за халатность до трех лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. иен (около 330 тыс. рублей). Максимальное наказание за ненадлежащее управление судном – семь лет тюрьмы или штраф до 1 млн иен (около 660 тыс. рублей).

Капитана японского судна также подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли гибель людей, сообщает ТАСС. Но пока нет никакой информации о его задержании или предъявления ему обвинения.

Как сообщал «Новый День», российский траулер «Амур» утром 26 мая столкнулся с японским рыболовецким судном, которое перевернулось. Инцидент произошел в Охотском море у побережья острова Хоккайдо. Российский экипаж поднял всех японцев из воды, но трое в результате погибли. «Амур» доставил пострадавших и тела погибших в Момбэцу.

По предварительным данным, причиной столкновения судов мог стать сильный туман.

В понедельник, 7 июня, береговая охрана Японии задержала Добрянского, позже его поместили в СИЗО.

«Амур» был задержан в качестве залога в связи с иском о компенсации ущерба. У экипажа изъяли документы, необходимые для продолжения плавания.

Токио, Наталья Петрова

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