В Пакистане число погибших при столкновении поездов выросло до 62 человек

Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане увеличилось до 62 человек. Спасатели продолжают осматривать обломки, сообщил телеканал BOL News.

Более 100 человек с травмами различной тяжести осмотрены медиками и доставлены в больницы.

Спасатели вместе с военными и сотрудниками железной дороги 27 часов разбирали место аварии. Большую часть крупных обломков удалось сдвинуть и освободить железнодорожные пути, чтобы восстановить движение поездов.

Как сообщал «Новый День», авария произошла в районе города Готки пакистанской провинции Синд. Во время движения экспресс сошел с рельсов, и в него врезался второй поезд. Изначально спасатели нашли тела 32 погибших, еще 64 потребовалась медицинская помощь.

Исламабад, Наталья Рязанова

Исламабад. Другие новости 08.06.21

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