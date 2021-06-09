Источником пожара в рязанской больнице стал аппарат ИВЛ

Очагом пожара стал один из аппаратов ИВЛ, которыми оснастили больницу имени Семашко в Рязани. Техника была исправной, но китайские производители не предусмотрели защиту от перепадов напряжения, передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию больницы.

«На них не предусмотрены блоки защиты от перепадов напряжения и коротких замыканий в проводке. Воспламенившаяся из-за короткого замыкания проводка спровоцировала возгорание аппарата. Сам аппарат был исправен», – пояснили в клинике.

По данным агентства, в больнице использовали ИВЛ марки PRUNUS Boaray 5000D, выпущенный в Шеньчжэне.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). «Сотрудники работают на месте происшествия, производят его осмотр, опрос очевидцев и персонала учреждения. Будет проверена своевременность эвакуационных мероприятий, соответствие противопожарной безопасности в учреждении нормам», – сообщили в ведомстве.

В региональном Минздраве уточнили, что пострадали 8 человек. Эвакуированные пациенты размещены в других отделениях больницы. Представитель министерства добавил, что техника и персонал во время пожара сработали оперативно.

«Все системы противопожарной защиты при возгорании сработали своевременно. Персонал действовал оперативно и в соответствии с установленными требованиями», – пояснили в Минздраве Рязанской области.

Напомним, пожар произошел в ночь на 9 июня в отделении реанимации, куда были доставлены пациенты с коронавирусом. Двое человек погибли на месте, один скончался позже. Пострадавшим оказана медпомощь.

Рязань, Наталья Рязанова

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