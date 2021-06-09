В Сибири бобры повредили дамбу и создали угрозу наводнения

В Томской области бобры создали угрозу затопления деревни. Об этом сообщили в областном комитете охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов.

Об опасности рассказал житель села Батурино, который разводит рыбу в запруде у дамбы. По его словам, бобры проделали норы в сооружении, защищающем поселение от паводка. Охотовед на месте подтвердил информацию, передает «Интерфакс».

Было принято решение отловить бобров, обитающих в районе дамбы. При этом стрелять в этом месте нельзя, так как рядом населенный пункт, а ловушки на бобров малоэффективны.

Численность бобров в Томской области приближается к критической, отметили в комитете охраны животного мира. Причиной размножения бобров в регионе стала хорошая кормовая база.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 09.06.21

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