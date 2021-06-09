российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 июня 2021, 11:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Сибири бобры повредили дамбу и создали угрозу наводнения

Фото: Pixabay

В Томской области бобры создали угрозу затопления деревни. Об этом сообщили в областном комитете охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов.

Об опасности рассказал житель села Батурино, который разводит рыбу в запруде у дамбы. По его словам, бобры проделали норы в сооружении, защищающем поселение от паводка. Охотовед на месте подтвердил информацию, передает «Интерфакс».

Было принято решение отловить бобров, обитающих в районе дамбы. При этом стрелять в этом месте нельзя, так как рядом населенный пункт, а ловушки на бобров малоэффективны.

Численность бобров в Томской области приближается к критической, отметили в комитете охраны животного мира. Причиной размножения бобров в регионе стала хорошая кормовая база.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 09.06.21

Пассажир такси открыл стрельбу по велосипедистам в Красноярске. Полиция проводит проверку. / Монахиня проиграла в азартные игры 800 тысяч долларов пожертвований. / В Петербурге фирмы по прокату самокатов приостановили работу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наводнение

Ущерб от паводков в Приамурье превысил 1 млрд рублей, введен режим ЧС

В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка: подтоплены более 600 домов и участков

Получившие новое жилье подтопленцы продают его и живут в зоне паводка

Под Волгоградом паводком снесло автомобильный мост

Прокуроры проверят готовность российских регионов к паводкам

Более 70 человек стали жертвами наводнения в Индонезии и Восточном Тиморе

33 регионам России угрожают весенние наводнения

Стихийные бедствия в Индонезии унесли жизни 96 человек, 70 тысяч покинули свои дома

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Наводнение,