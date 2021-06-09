В Курске прокуратура проверит ролик с тремя детьми на крыше машины

Прокуратура Курской области заинтересовалась видео с внедорожником, на крыше которого ехали трое детей. В ведомстве уже заключили, что водитель машины поставил под угрозу жизнь несовершеннолетних.

В интернете появилось любительская видеозапись того, как черный внедорожник стоял у обочины, а после поехал. Внимание привлекли две девочки подросткового возраста и третий ребенок помладше, которые сидели на крыше машины. Съемка велась на одной из улиц Курска.

«Неправомерные действия ставили под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних детей. По указанному факту организована проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также в сфере безопасности дорожного движения», – говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

В ведомстве обещали принять меры, если установят нарушения, требующие вмешательства прокуратуры.

Ранее следователи Москвы начали проверку из-за ролика с вертолетом, который поднялся в воздух с примотанным к нему скотчем человеком. Оказалось, человека прикрепили к борту ради видеоролика для блогера Михаила Литвина.

Курск, Наталья Рязанова

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