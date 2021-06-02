СКР проверяет видео с примотанным скотчем к летящему вертолету человеком (ВИДЕО)

Следствие проверяет видео, на котором запечатлен полет вертолета с примотанным скотчем к воздушному судну человеком. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Мужчину прикрепили к летящему вертолету ради съемки ролика видеоблогера Михаила Литвина.

Согласно данным ведомства, в период с 15 по 20 мая к индивидуальному предпринимателю – владелице вертолета Robinsson 44 обратился видеоблогер и договорился о выполнении полета.

На поле в районе Верхнее Мячково пилот по указанию блогера, «разрешил участникам видеосъемки прикрепить липкой лентой мужчину к нижней части фюзеляжа вертолета, после чего осуществил полет, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности», отметили в ведомстве.

Видео с человеком, примотанном скотчем к летящему вертолету

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято будет принято процессуальное решение. Вертолет изъят, пилот отстранен от полетов.

Москва, Наталья Петрова

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