Атакованный производитель мяса из Бразилии отдал хакерам 11 млн долларов

Транснациональная корпорация JBS заплатила выкуп хакерам, атаковавшим ее 30 мая. Крупнейший производитель мяса назвал решение сложным, но необходимым для защиты клиентов.

Руководство компании консультировалось с собственными ИТ-специалистами и экспертами по кибербезопасности со стороны, и решило уступить хакерам.

«Подтверждаем, что заплатили выкуп в 11 млн долларов в ответ на преступный взлом. Компания решила уменьшить риск проблем, связанных с атакой, и предотвратить утечку данных», – говорится на сайте JBS USA.

Гендиректор корпорации Андре Ногейра признался, что решение отдать выкуп далось ему сложно, но интересы клиентов он поставил на первое место.

JBS USA тратит более 200 млн долларов в год на ИТ-обслуживание, которое проводят более 850 специалистов в этой сфере по всему миру. По данным компании, эксперты от правительства пока не дали ответов по атаке, но подтвердили, что данные клиентов не были скомпрометированы.

Как сообщал «Новый День», хакеры взломали сети канадского завода компании JBS и филиалов в Австралии. Несколько заводов встали из-за атаки, но позже работу смогли возобновить. ФБР приписало атаку сервисам REvil и Sodinokibi, которые якобы сформированы в России.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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