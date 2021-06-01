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Вторник, 1 июня 2021, 11:04 мск

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Хакеры взломали крупнейшего в мире производителя мяса

Киберпреступники атаковали крупнейшего в мире производителя мяса бразильскую компанию JBS SA. Пострадали филиалы в Австралии и странах Северной Америки. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно агентству, хакеры взломали сети канадского завода по производству говядины в Бруксе, работа на предприятии была полностью остановлена. Также кибератака сказалась на работе перерабатывающего завода JBS в Белвилле.

В Австралии был остановлен процесс убоя крупного рогатого скота и овец, говорится в публикации. При этом взлом не повлиял на работу предприятий на территории США.

Ранее хакерской атаке подвергся нефтепровод Colonial Pipeline, который является крупнейшим на Восточном побережье Соединенных Штатов. В результате в стране образовался дефицит автомобильного топлива, а цены на бензин и дизель резко выросли.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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