В США вернули половину отданного хакерам выкупа

Власти США смогли вернуть часть денег, которые выплатила компания Colonial Pipeline киберпреступникам. Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований.

Министерство юстиции США получило криптовалюту на сумму 2,3 млн долларов, сообщается в твиттере спецслужбы. Ранее глава Colonial Pipeline Джозеф Блаунт заявлял, что компания выплатила вымогателям 4,4 млн долларов.

ФБР перехватила виртуальный кошелек для выкупа, переданного хакерам группировки DarkSide в ходе атаки на Colonial Pipeline, организованной в начале мая. В общей сложности власти изъяли 63,7 биткоина.

8 мая хакерской атаке подвергся нефтепровод Colonial Pipeline, который является крупнейшим на Восточном побережье Соединенных Штатов. В результате в стране образовался дефицит автомобильного топлива, а цены на бензин и дизель резко выросли.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 08.06.21

Канада назвала необоснованными санкции РФ против ее граждан. / Ученые нашли источник самой древней воды на Земле. / «Худшие формы национализма»: Госдума готовит заявление по решению Киева исключить русских из коренных народов Украины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»