В США ввели режим ЧП из-за нехватки бензина

Четыре американских штата США ввели режим ЧП из-за риска возникновения дефицита автомобильного топлива. Об этом сообщает CNN.

О нехватке бензина и дизеля сообщили более тысячи заправочных станций в Северной Каролине, Вирджинии, Джорджии и Флориде. Местные власти рассматривают ряд поддерживающих мер, в частности, во Флориде могут смягчить требования к бензовозам. При этом в Джорджии автомобильное топливо входит в перечень товаров, на которые бизнес не имеет права повышать цены без согласования с регулятором.

Из-за кибератаки на компанию Colonial Pipeline, в которой подозревают российских хакеров, американцы начали скупать бензин. В результате спрос на топливо вырос более чем на 40%. Средняя стоимость бензина в США 11 мая стала самой высокой с ноября 2014 года и составила 2,98 доллара за галлон.

Colonial управляет крупнейшим трубопроводом нефтепродуктов в стране и транспортирует 2,5 млн баррелей в день. Компания обеспечивает около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 12.05.21

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