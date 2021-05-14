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NewDayNews.ru

Пятница, 14 мая 2021, 13:34 мск

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Хакеры DarkSide взломали японскую корпорацию Toshiba

Хакерская группировка DarkSide заявила об успешной кибератаке на французское отделение японской корпорации Toshiba. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на компанию по кибербезопасности Mitsui Bussan Secure Directions, Inc.

В даркнете появилась информация о том, что DarkSide добыли с помощью взлома 740 гигабайт секретных данных. В частности, в руки злоумышленников попала информация о работе менеджмента и новых бизнес-проектах, а также персональные данные сотрудников.

В Toshiba заявили, что знают о заявлении хакеров и изучают этот вопрос.

Группировка DarkSide имеет отношение к кибератаке на американскую компанию Colonial Pipeline. С помощью вируса-вымогателя хакеры взломали сеть оператора, в результате трубопровод оказался заблокирован. Четыре штата объявили режим ЧП из-за нехватки бензина на АЗС, на этом фоне топливо в США резко подорожало. Как предполагают американские власти, DarkSide могут находится в России. В свою очередь российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес РФ по Colonial Pipeline безосновательными.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 14.05.21

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