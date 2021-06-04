Власти США готовят кибероперацию против русских хакеров

Правительство США рассматривает возможность наступательных киберопераций против хакеров. Американские власти считают участившие взломы сетей компаний угрозой национальной безопасности, сообщает NBC News.

Как заявил осведомленный источник агентства, администрация президента США Джо Байдена использует спецслужбы для слежки за иностранными преступниками и планирует наступательные кибероперации против российских хакеров.

По словам киберэксперта из Центра стратегических и международных исследований Джеймса Льюиса, американские власти в конце прошлого года решили, что участившиеся кибератаки поднялись до уровня угрозы национальной безопасности. Однако АНБ начало собирать информацию о хакерских группировках еще летом 2019 года. По мнению чиновников США, сбор разведданных поможет занять более выгодное положение, чтобы «нанести удар» по нужным целям, если президент вдруг отдаст такой приказ.

Ранее хакерской атаке подвергся нефтепровод Colonial Pipeline, который является крупнейшим на Восточном побережье Соединенных Штатов. В результате в стране образовался дефицит автомобильного топлива, а цены на бензин и дизель резко выросли.

Позже подобное произошло с крупнейшим в мире производителем мяса бразильской компанией JBS SA. От взлома пострадали филиалы в Австралии и странах Северной Америки.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 04.06.21

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