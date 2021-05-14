Американские спецслужбы могли организовать атаку на Colonial Pipeline

Хакеры из ЦРУ могли организовать кибератаку на оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline. Об этом заявила президент специализирующейся на информационной безопасности компании Info Watch Наталья Касперская. Кроме того, стало известно, что через несколько часов после масштабного взлома руководство Colonial Pipeline заплатило хакерам выкуп, чтобы починить систему.

«Как правило, если кибер-атакующий не захочет оставить о себе какую-то информацию, то доподлинно установить его происхождение практически невозможно», – цитирует Касперскую РИА «Новости». По словам главы Info Watch, в Центральном разведывательном управлении США существует подразделение UMBRAGE, которое маскируется под различные виды мировых хакерских групп.

Эту информацию в 2017 году обнародовала WikiLeaks. По данным источников, UMBRAGE мимикрировала под хакеров из России, Северной Кореи, Китая, Ирана. «И поэтому сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны – с уверенностью сказать этого нельзя», – уточнила Касперская.

Накануне стало известно, что Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов в криптовалюте. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, это произошло через несколько часов после кибератаки, которая буквально остановила работу трубопровода Colonial. «После получения платежа хакеры предоставили оператору инструменты для восстановления компьютерной системы компании», – сообщает агентство.

Примечательно, что ранее в Colonial отвергли возможность уплаты выкупа. Руководство компании заявило, что намерено следовать рекомендации Федерального бюро расследований, которое категорически не советует идти на поводу у злоумышленников и соблюдать их условия.

Как предполагают американские власти, кибератаку на Colonial Pipeline совершила группировка хакеров из России. Вторжение в систему компании привело к простою трубопровода, повышению цен на бензин в США и нехватке топлива на автозаправочных станциях. В свою очередь российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес РФ по Colonial Pipeline безосновательными.

Москва, Зоя Осколкова

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