Мошенники запустили новую схему обмана с угрозами убийством

Телефонные мошенники начали вымогать деньги у россиян через угрозы жизни их близким. Граждан предупредили быть бдительными к звонкам неизвестных, которые представляют участковыми.

Москвич обратился в полицию после того, как стал жертвой новой схемы обмана. Ему поступил звонок от якобы участкового, который предупредил, что в районе действует банда по похищению людей. Он настоял, чтобы гражданин записал его номер и звонил в случае опасности, рассказал пострадавший РИА «Новости».

Через пару дней другой неизвестный пригрозил убить москвича вместе с семьей, если он не заплатит выкуп. Испуганный гражданин позвонил мнимому участковому, описал ситуацию и дал адрес своей семьи. Тот обещал, что бандитов задержат на месте, но для этого им надо заплатить.

Житель столицы перевел мошенникам 50 тыс. рублей и почти заложил машину, чтобы заплатить больше. Его остановил звонок родных, которые сказали, что никакой слежки и подозрительных личностей рядом нет.

В полиции под твердили, что у них числится участковый с именем, которое использовал мошенник. Но в день инцидента он не работал и на номер пострадавшего не звонил.

Напомним, аналитики предупредили, что телефонные мошенники в 4 раза чаще стали представляться сотрудниками силовых ведомств, Центробанка и других госструктур. Большинство граждан редко общаются с полицией и во время звонка теряются, чем пользуются мошенники.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.06.21

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