Эксперт рассказал, как спрятать электронную почту от мошенников

Электронная почта может дать мошенникам доступ к другим личным данным, и ее лучше спрятать. Например, использовать для регистрации в соцсети отдельный ящик, рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Подобрать пароль к любому аккаунту можно, нажав кнопку «вспомнить пароль». Из взломанного почтового ящика мошенники могут сменить пароли на многих сайтах, где зарегистрирован гражданин и получить доступ к его данным. Поэтому свой настоящий электронный адрес лучше спрятать.

«Для регистрации, например, в соцсети нужно использовать адрес электронной почты, которая больше нигде не используется. Не надо «светить» настоящий адрес и в банковских договорах, учитывая, что утечки данных от банковского персонала тоже случаются», – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

При таких условиях мошенники не будут знать, какой именно адрес им нужно украсть, то есть им будет «некуда прицелиться». По словам Ющука, исходными данными для большинства взломов становятся именно физический адрес и электронная почта.

По данным Сбербанка, ежемесячно телефонные мошенники похищают со счетов россиян от 3,5 до 5 млрд рублей. В среднем за одну успешную операцию злоумышленники получают около 8 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.06.21

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