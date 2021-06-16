Главврач рязанской больницы ответит за пожар с тремя жертвами

Главному врачу больницы имени Семашко в Рязани, где в результате пожара погибли три пациента, предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Главврача задержали накануне. После изучения материалов дела глава СКР поручил ходатайствовать об избрании обвиняемой мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Следствие направило ходатайство в суд об избрании главврачу меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, пожар произошел в ночь на 9 июня в отделении реанимации, куда были доставлены пациенты с ковидом. Два человека погибли на месте, один скончался позже. Пострадали 8 человек, им оказана медпомощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Очагом пожара стал один из аппаратов ИВЛ, которыми оснастили больницу. Техника была исправной, но китайские производители не предусмотрели защиту от перепадов напряжения, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на администрацию больницы. По данным агентства, в больнице использовали аппарат ИВЛ марки PRUNUS Boaray 5000D, выпущенный в Шеньчжэне.

Рязань, Наталья Петрова

Рязань. Другие новости 16.06.21

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