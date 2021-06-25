Арестованную в Минске россиянку Сапегу отпустили под домашний арест

Следователи заменили содержание под стражей на домашний арест для россиянки Софии Сапеги. Она остается в Минске, живет в съемной квартире.

Изменение меры пресечения стало неожиданностью для родных Софии. «Мы находимся в шоке», – сказал отчим россиянки Сергей Дудич Русской службе BBC.

Сапега живет одна в однокомнатной съемной квартире. В подобных условиях оказался и оппозиционер Роман Протасевич, которого также выпустили из-под стражи.

Как сообщал «Новый День», в мае две судебные инстанции в Минске отказались отменить арест Сапеги. С ней работал адвокат Александр Филанович и представители российского консульства.

Софию Сапегу и Романа Протасевича задержали 23 мая в минском аэропорту после вынужденной посадки рейса компании Ryanair. В МИД РФ сообщили, что белорусские власти подозревают Сапегу в нескольких преступлениях, совершенных с августа по сентябрь 2020 года.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 25.06.21

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