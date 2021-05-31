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Понедельник, 31 мая 2021, 15:52 мск

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Суд в Минске подтвердил арест Софии Сапеги

Минский городской суд не удовлетворил жалобу на задержание россиянки Софии Сапеги. Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович. По его словам, жалоба рассматривалась в закрытом режиме.

«Защита будет добиваться судебной проверки законности задержания», – отметил адвокат (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, 28 мая суд Партизанского района Минска отклонил жалобу на арест Сапеги. Решение было обжаловано в вышестоящей судебной инстанции – Минском городском суде.

Как объяснил Филанович, он обжаловал задержание Сапеги на том основании, что его не ознакомили с материалами дела и с материалами о ее задержании. «Судебное обжалование задержания не прояснило ситуацию», – констатировал юрист.

Софию Сапегу задержали вместе с бывшим главредом оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем 23 мая в минском аэропорту. Их сняли с самолета компании Ryanair, который принудительно посадили в Минске под предлогом полученного сообщения о минировании воздушного судна. По данным МИД России, Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. 26 мая ее арестовали на два месяца. Сегодня, 31 мая, следствие должно предъявить Сапеге обвинение.

По данным СМИ, россиянку подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии. В то же время незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» сообщил, что Сапега стала подозреваемой по статье о разжигании вражды, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Надо отметить, что вскоре после задержания в интернете появилось видео, на котором девушка говорит, что является редактором Telegram-канала, который публиковал личные данные сотрудников МВД.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 31.05.21

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