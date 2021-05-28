Суд в Минске отказался отменить арест россиянке Софии Сапеге

Россиянке Софии Сапеге не удалось обжаловать свой арест. Суд Партизанского района Минска отклонил ее жалобу, посчитав решение об аресте законным, передает «Интерфакс» со ссылкой на ее адвоката Александра Филановича.

Защитник Софии составил жалобу по тем основаниям, что не был ознакомлен с материалами уголовного дела в отношении подзащитной. С материалами о задержании его также не ознакомили.

Напомним, Софию Сапегу задержали 23 мая вместе с оппозиционным блогером Романом Протасевичем. Их сняли с самолета компании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. По данным российского МИДа, россиянку подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. 26 мая ее арестовали на два месяца.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 28.05.21

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