МИД раскрыл причины задержания россиянки в Минске

Власти Белоруссии задержали россиянку Софью Сапегу на 72 часа как фигуранта уголовного дела. Девушку подозревают в нарушении нескольких статей белорусского уголовного кодекса.

«Белорусская сторона подтвердила факт задержания в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии», – сообщается на сайте МИД РФ.

Через трое суток с момента задержания следователи должны будут решить, поместить россиянку под арест или отпустить. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что по делу Софьи уже работает опытный адвокат. Его посоветовал родителям Сапеги российский консул.

«Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время», – добавила Захарова.

Ранее мать задержанной россиянки попросила помощи в администрации президента РФ и МИД РФ. Родители Сапеги в Минске встретились с российским консулом, а в Кремле заверили, что проследят за соблюдением прав гражданки РФ.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.05.21

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