В Минске раскрыли дальнейшую судьбу арестованной россиянки Софии Сапеги

Белорусский президент Александр Лукашенко может помиловать задержанную вместе с сооснователем и бывшим главредом оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем его подругу, российскую гражданку Софию Сапегу или передать ее на родину для отбывания наказания. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, судить Сапегу, скорее всего, будут в Белоруссии, «с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры».

«Расследование должно показать, кто она на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Беларуси, белорусскому народу, в чем конкретно заключается ее преступление», – сказал Макей, подчеркнув, что «об этом скажет суд».

А дальше, по его словам, «существуют разные варианты» развития ситуации «Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию», – отметил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии, призвав подождать.

Как сообщал «Новый День», Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем 23 мая в минском аэропорту. Их сняли с самолета компании Ryanair, который принудительно посадили в Минске под предлогом полученного сообщения о минировании воздушного судна. По данным МИД России, Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. 26 мая ее арестовали на два месяца.

По информации СМИ, россиянку подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии.

Добавим, вскоре после задержания в Сети появилась видеозапись, на которой девушка говорит, что является редактором Telegram-канала, который публиковал личные данные сотрудников МВД.

Обновлено. Адвокат Сапеги Александр Филанович сообщил в понедельник, что следователи сегодня предъявят обвинение его подзащитной. «Сегодня, 31 мая, в 12:00 будет рассмотрена жалоба на задержание Софьи. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь», – цитирует юриста РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.05.21

Самые крутые слухи недели: почему не Чебурашка?. / Депутаты + спортсмены: южноуральские «единороссы» не рискнули разнообразить список кандидатов. / Датские спецслужбы помогали США следить за Меркель и Штайнмайером. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»