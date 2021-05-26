Россиянку Сапегу арестовали в Минске и записали допрос на видео

Суд в Минске взял под стражу на два месяца Софью Сапегу, которую сняли с самолета компании Ryanair. 23-летняя россиянка призналась, что является редактором Telegram-канала, который публиковал личные данные сотрудников МВД.

Адвокат Александр Филанович подтвердил, что Софья была на первом допросе. Следователи попросили суд оставить ее под стражей.

«Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения – содержание под стражей на срок два месяца. Место содержания подозреваемой – СИЗО КГБ», – цитирует адвоката РБК.

Делом занимается белорусский СК, но подробности дела Филанович не раскрыл из-за подписки о неразглашении. Сапеге окажут всю нужную юридическую помощь, уже скоро адвокат навестит Сапегу в СИЗО.

В интернете было опубликовано видео с заявлением Сапеги, в котором она признается, что помогает распространять личные данные сотру

«Являюсь редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», – сказала Софья на камеру.

Оппозиционный белорусский Telegram-канал Nexta заявил, что россиянка сделала заявление под давлением и угрозами. Напомним, сооснователем этого канала был Роман Протасевич, которого также сняли с рейса Ryanair 23 мая. Протасевича содержат в СИЗО №1.

Ранее МИД РФ уточнил, что Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, предусмотренных УК Белоруссии, которые она якобы совершила в августе-сентябре 2020 года. Мама россиянки сообщила, что во время акций протеста в республике Сапега находилась в Вильнюсе, где и проживает.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 26.05.21

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