Белорусский суд вынес приговор россиянке Софье Сапеге

Гродненский областной суд приговорил гражданку России Софью Сапегу к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Судебный процесс над россиянкой был закрытым, так как в материалах дела содержались персональные данные силовиков, судей, чиновников и членов их семей, а также экстремистские материалы, передает РИА «Новости».

После оглашения приговора Сапега была заключена под стражу, сообщил Верховный суд Белоруссии в своем телеграм-канале. В ВС Белоруссии также сообщили, что вердикт может быть обжалован в апелляционном порядке в Минском городском суде в течение 10 суток со дня оглашения.

Софье Сапеге было предъявлено обвинение в разжигании социальной вражды и розни, организации насилия и угроз его применения в отношении правоохранителей и преступлениях против информационной безопасности. Всего ей инкриминировали семь статей Уголовного кодекса Белоруссии. Россиянку, в частности, обвиняли в создании ряда телеграм-каналов, где были размещены личные данные более 200 человек, в том числе белорусских силовиков.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года в аэропорту Минска вместе с экс-главредом оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем после вынужденной посадки рейса компании Ryanair. Изначально россиянка содержалась в СИЗО КГБ Белоруссии, в июне прошлого года ее перевели под домашний арест. В декабре Следственный комитет Белоруссии направил дело Сапеги в суд. Судебный процесс над россиянкой начался в марте этого года.

СМИ сообщали, что Сапега заключила досудебное соглашение со следствием. С учетом этого, как отмечалось, ей грозило шесть лет лишения свободы – это минимальный срок по статье о разжигании вражды. Кроме того, россиянка обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с прошением о помиловании.

Минск, Наталья Петрова

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