Россиянка Софья Сапега обратилась к Лукашенко с прошением о помиловании

Россиянка Софья Сапега, которой в Белоруссии предъявлено обвинением по семи статьям, попросила президента республики Александра Лукашенко о помиловании. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на отчима девушки Сергея Дудича. Близкие россиянки отказываются от комментариев в ожидании начала судебного процесса.

8 декабря Следственный комитет Белоруссии предъявил Сапеге окончательное обвинение по семи статьям, в том числе в разжигании вражды, организации угроз силовикам и преступлениях против информационной безопасности. После чего дело было передано прокурору для направления в суд.

В МИД России тем временем заявили, что Москва надеется на правильное решение Минска в ситуации с российской гражданкой. «Мы будем надеяться, что будет принято правильное решение», – приводит слова замглавы ведомства Андрея Руденко РИА «Новости».

Софью Сапегу задержали 23 мая в аэропорту Минска вместе с экс-главредом телеграмм-канала Nexta Романом Протасевичем после вынужденной посадки рейса компании Ryanair. В МИД РФ сообщили, что белорусские власти подозревают Сапегу в нескольких преступлениях, совершенных с августа по сентябрь 2020 года. Сейчас девушка находится под домашним арестом. По данным СМИ, россиянка заключила досудебное соглашение со следствием, с учетом этого ей грозит шесть лет тюрьмы – это минимальный срок по статье о разжигании вражды.

Минск, Наталья Петрова

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