Суд отправил туляка в колонию за кражу 95 млн рублей

Суд Тулы приговорил местного жителя к шести годам колонии за ошибку мобильного приложения, обогатившую его на 95 млн рублей. Действия мужчины признаны кражей с банковского счета в особо крупном размере (п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ).

Обвинение доказало, что из-за сбоя мобильного приложения банка туляку стали доступны денежные переводы на суммы, которых не было на его счете. С 31 мая по 1 июня 2020 года он 220 зачислял на свою банковскую карту деньги на общую сумму более 95 млн рублей.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – цитирует приговор РИА «Новости». Предъявленное обвинение в отмывании денег, полученных преступным путем, суд отклонил.

Напомним, до прихода следователей россиянин успел купить три квартиры, две машины и несколько путевок за границу. Часть денег он не успел потратить и сразу вернул банку 39 млн рублей.

Тула, Наталья Рязанова

Тула. Другие новости 25.06.21

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