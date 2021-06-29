Стала известна причина обысков у журналистов «Проекта»

Обыски у главного редактора интернет-издания «Проект» Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и корреспондента Марии Жолобовой проходят в рамках уголовного дела о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) в отношении бизнесмена Ильи Трабера. Об этом ТАСС сообщил адвокат Жолобовой Василий Кушнир.

Юрист уточнил, что ему разрешили войти в квартиру подзащитной, чтобы представлять ее интересы во время обыска. Он предположил, что после обыска журналистку повезут на допрос, информирует газета «Коммерсантъ».

«Проект» отмечает, что «как минимум два обыска из трех связаны с делом Ильи Трабера из 2017 года». «Мария Жолобова и Роман Баданин были авторами документального фильма «Питерские. Отец и сын» о Трабере. А вот Михаил Рубин в создании этой работы участие не принимал», – пишет издание в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что рано утром во вторник полиция пришла с обысками к главреду «Проекта» Роману Баданину и корреспонденту Марии Жолобовой. Позже правоохранители задержали заместителя главного редактора «Проекта» Михаила Рубина около дома Жолобовой. Отмечалось, что в квартире родителей Рубина проводится обыск, туда же доставили самого журналиста.

Сегодня вышло ранее анонсированное расследование «Проекта» об имуществе семьи главы МВД Владимира Колокольцева.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.06.21

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